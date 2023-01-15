Арзамасова снялась со спектакля из-за проблем со здоровьем

Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова не выступила в спектакле "Золушка" во МХАТе имени Горького 14 января. В Telegram-канале театра сообщили, что причиной отсутствия актрисы стали проблемы со здоровьем:

"Дорогие зрители, с сожалением сообщаем, что Елизавета Арзамасова по состоянию здоровья сегодня не сможет выступить в вечернем спектакле. Роль Золушки исполнит Карина Стрелкова".

Что конкретно беспокоило актрису, в театре не уточнили. Премьера спектакля "Золушка" по пьесе Евгения Шварца с Арзамасовой в главной роли состоялась во МХАТе имени Горького 9 декабря. Режиссером постановки стал Вячеслав Стародубцев.