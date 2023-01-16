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1 час назад

Джонни Депп не нашел себя в титрах своего первого фильма

Inc-News

Уже много лет спустя актер Джонни Депп превратится в Джека Воробья с многомиллионным гонорарами.

Джонни Депп не нашел себя в титрах своего первого фильма
Фото: Inc-NewsInc-News

А в далеком 1987 года, когда юный Депп получил свою первую роль и несколько сотен долларов, он был рад и этому.

Первым проектом в фильмографии Джонни стала лента «Нейтральная территория» про бесстрашного полицейского, внедренного в банду.

Главного героя исполнил Чарли Шин, а молоденькому Бреду Питту досталась крохотная роль официанта.

И это бы ладно, все-таки дебют. Но, как вспоминал сам актер спустя много лет, самым обидным было то, что когда он само посмотрел этот фильм в качестве зрителя со своими друзьями, в самом конце он жадно впивался глазами в бегущие титры и… себя не нашел. Вот с таких ролей начинал будущая звезда Голливуда.

Актеры,Чарли Шин,Джонни Депп,
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