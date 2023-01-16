Джонни Депп не нашел себя в титрах своего первого фильма

А в далеком 1987 года, когда юный Депп получил свою первую роль и несколько сотен долларов, он был рад и этому.

И это бы ладно, все-таки дебют. Но, как вспоминал сам актер спустя много лет, самым обидным было то, что когда он само посмотрел этот фильм в качестве зрителя со своими друзьями, в самом конце он жадно впивался глазами в бегущие титры и… себя не нашел. Вот с таких ролей начинал будущая звезда Голливуда.