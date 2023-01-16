Нурулин признался, что Табаков никогда не был суровым наставником

Актер Денис Нурулин, который окончил театральный колледж Олега Табакова, рассказал изданию StarHit, что режиссер никогда не был суровым учителем.
"Олег Павлович никогда не был суровым, умел найти к каждому ученику подход, нужные слова. В качестве художественного руководителя школы он приезжал на показы, педагогические отрывки, экзамены, всегда присутствовал на сессиях, в том числе на дипломных спектаклях, что-то подсказывал, общался с нами", - вспомнил Нурулин.
Артист отметил, что Табаков "подарил ему свободу", так как попадание в его колледж означало полное государственное обеспечение. Нурулин подчеркнул, что "безумно" благодарен режиссеру за шанс добиться успеха в творчестве.