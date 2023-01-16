Нурулин признался, что Табаков никогда не был суровым наставником

"Олег Павлович никогда не был суровым, умел найти к каждому ученику подход, нужные слова. В качестве художественного руководителя школы он приезжал на показы, педагогические отрывки, экзамены, всегда присутствовал на сессиях, в том числе на дипломных спектаклях, что-то подсказывал, общался с нами", - вспомнил Нурулин.