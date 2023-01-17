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1 час назад

Шарлиз Терон вернется в продолжение хитового боевика Netflix "Бессмертная гвардия"

Газета.Ru

Шарлиз Терон официально вернется во вторую часть хитового боевика Netflix «Бессмертная гвардия» про способных к воскрешению наемников. Об этом сообщает Just Jared.

Шарлиз Терон вернется в продолжение боевика "Бессмертная гвардия"
Фото: Газета.руГазета.ру

Вместе с Терон в продолжение проекта вернутся и остальные звезды первой части, включая Маттиаса Шонартса, Чиветеля Эджиофора, Веронику Нго и Марвана Кензари.

Первая «Бессмертная гвардия» вышла на Netflix в 2020 году и оказалась в числе самых успешных релизов стриминга. Сюжет фильма строится вокруг отряда бессмертных воинов из разных эпох, сражающихся со злом.

Дата премьеры второго фильма пока не разглашается, но известно, что продолжение вместо Джины Принс-Байтвуд снимет Виктория Махони. А сценарий к фильму напишет автор первой части Грег Рука.

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