Шарлиз Терон вернется в продолжение боевика "Бессмертная гвардия"

Шарлиз Терон официально вернется во вторую часть хитового боевика Netflix «Бессмертная гвардия» про способных к воскрешению наемников. Об этом сообщает Just Jared.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Вместе с Терон в продолжение проекта вернутся и остальные звезды первой части, включая Маттиаса Шонартса, Чиветеля Эджиофора, Веронику Нго и Марвана Кензари.

Первая «Бессмертная гвардия» вышла на Netflix в 2020 году и оказалась в числе самых успешных релизов стриминга. Сюжет фильма строится вокруг отряда бессмертных воинов из разных эпох, сражающихся со злом.