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1 час назад

Актер Андрей Леонов признался, что сыграет ограниченную роль в продолжении «Папиных дочек»

FBM.ru

Российский актер театра и кино Андрей Леонов, который сыграл роль Сергея Васнецова в телевизионном сериале «Папины дочки» (12+), раскрыл некоторые детальные сведения касательно продолжения многосерийной киноленты. В частности, он сообщил о том, что его роль в сериале будет ограниченная. Об этом проинформировало издание “Газета.ру”.

Леонов раскрыл детали о продолжении «Папиных дочек»
Фото: FBMFBM

«Мое присутствие в сериале будет ограниченным. Кто-либо из девочек согласился участвовать в данном проекте, кто-то отказался принимать участие. Однако заранее ничего никто не говорит», — прокомментировал артист.

Со слов Леонова, у него остались теплые отношения с экранными «дочками» после завершения съемочного процесса сериала.

«Естественно вспоминаю все только самое хорошее. Все это было хорошо, очень легко. Такая теплая атмосфера царила на съемочной площадке», — поделился воспоминаниями актер.

Актеры,Папина дочка,Андрей Леонов,
18+
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