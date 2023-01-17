Леонов раскрыл детали о продолжении «Папиных дочек»

Российский актер театра и кино Андрей Леонов, который сыграл роль Сергея Васнецова в телевизионном сериале «Папины дочки» (12+), раскрыл некоторые детальные сведения касательно продолжения многосерийной киноленты. В частности, он сообщил о том, что его роль в сериале будет ограниченная. Об этом проинформировало издание “Газета.ру”.