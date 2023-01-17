Леонов раскрыл детали о продолжении «Папиных дочек»

Российский актер театра и кино Андрей Леонов, который сыграл роль Сергея Васнецова в телевизионном сериале «Папины дочки» (12+), раскрыл некоторые детальные сведения касательно продолжения многосерийной киноленты. В частности, он сообщил о том, что его роль в сериале будет ограниченная. Об этом проинформировало издание “Газета.ру”.
«Мое присутствие в сериале будет ограниченным. Кто-либо из девочек согласился участвовать в данном проекте, кто-то отказался принимать участие. Однако заранее ничего никто не говорит», — прокомментировал артист.
Со слов Леонова, у него остались теплые отношения с экранными «дочками» после завершения съемочного процесса сериала.
«Естественно вспоминаю все только самое хорошее. Все это было хорошо, очень легко. Такая теплая атмосфера царила на съемочной площадке», — поделился воспоминаниями актер.