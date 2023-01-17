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1 час назад

Джеймс Ганн рассказал о новом злодее в третьих "Стражах Галактики"

Газета.Ru

Режиссер Джеймс Ганн в интервью Empire рассказал, что главным антагонистом третьей части «Стражей Галактики» станет Адам Уорлок в исполнении актера Уилла Поултера.

Джеймс Ганн рассказал о новом злодее в третьих "Стражах Галактики"
Фото: Газета.руГазета.ру

Он напомнил, что впервые этот персонаж появился в во второй части «Стражей», однако тогда Уорлок только появился на свет, и ему сразу же поставили задачу обезвредить группу главного героя Питера Квилла.

«Все гораздо сложнее. То, что мы видим, — это младенческая форма Уорлока, только что вышедшего из кокона, и он не очень хорошо понимает жизнь. По сути, он еще ребенок», — подчеркнул Ганн.

Он отметил, что этот герой в будущем может сыграть ключевую роль в развитии вселенной Marvel.

Ранее Ганн ответил на слухи о том, что звезда «Эйфории» сыграет нового Супермена.

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