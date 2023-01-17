Джеймс Ганн рассказал о новом злодее в третьих "Стражах Галактики"

Режиссер Джеймс Ганн в интервью Empire рассказал, что главным антагонистом третьей части «Стражей Галактики» станет Адам Уорлок в исполнении актера Уилла Поултера.
Он напомнил, что впервые этот персонаж появился в во второй части «Стражей», однако тогда Уорлок только появился на свет, и ему сразу же поставили задачу обезвредить группу главного героя Питера Квилла.
«Все гораздо сложнее. То, что мы видим, — это младенческая форма Уорлока, только что вышедшего из кокона, и он не очень хорошо понимает жизнь. По сути, он еще ребенок», — подчеркнул Ганн.
Он отметил, что этот герой в будущем может сыграть ключевую роль в развитии вселенной Marvel.
Ранее Ганн ответил на слухи о том, что звезда «Эйфории» сыграет нового Супермена.