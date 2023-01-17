Безруков объяснил, какая актерская система остается актуальной

Народный артист России, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал в колонке для «Известий», почему психологический театр режиссера, педагога, реформатора театра Константина Станиславского остается актуальным и продолжает развиваться даже спустя столетие.
По словам Безрукова, даже противники театральной эстетики все равно противопоставляют себя Станиславскому.
«Его вера в предлагаемые обстоятельства, его требование быть правдивым, его фокус на жизни человеческого духа на сцене. Это, мне кажется, никогда не перестанет быть актуальным», — написал актер.
Сам Безруков видит, что психологический театр, созданный Станиславским, по-прежнему жив и любим зрителем.
«Именно потому, что в нем есть правда, есть жизнь человека. Не режиссерские ребусы, а человеческая история, которую режиссер рассказывает через актера, проживающего эту историю на сцене», — объяснил он. «Станиславский и его система — это наш бренд, известный всему миру и ставший нашим общим достоянием. Так же как русский балет, как спутник», — заключил Безруков.