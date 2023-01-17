Безруков объяснил, какая актерская система остается актуальной

«Именно потому, что в нем есть правда, есть жизнь человека. Не режиссерские ребусы, а человеческая история, которую режиссер рассказывает через актера, проживающего эту историю на сцене», — объяснил он. «Станиславский и его система — это наш бренд, известный всему миру и ставший нашим общим достоянием. Так же как русский балет, как спутник», — заключил Безруков.