Джефф Бриджес во время борьбы с раком снимался в сериале

Американская актриса Эми Бреннеман рассказала о работе с актером Джеффом Бриджесом и совместном участии в съемках сериала "Старик" во время его борьбы с раком. Об этом сообщает журнал People.

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По словам 58-летней артистки, она провела с 73-летним Бриджесом бок о бок 60 дней съемок.

"Я имею в виду, что мы буквально не играли ни с кем другим больше, и я так изменилась благодаря этому", - заявила она.

Как рассказала актриса, внезапно Бриджес на некоторое время исчез со съемочной площадки.

"У него был диагностирован рак. Честно скажу, он излучал жизнелюбие во время лечения. Я говорила ему, что он победит болезнь", — указала Бреннеман.

Она сообщила, что Бриджес звонил ей с сеансов химиотерапии. Артисту стало труднее, когда он заболел коронавирусом. Во время этой болезни, продолжила Бреннеман, его голос стал напоминать звуки, издаваемые сверчками.

"Это сложно. Он же такой общительный. Но он боролся за свою жизнь", — добавила актриса.