Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
2 часа назад

Джефф Бриджес во время борьбы с раком снимался в сериале

Газета.Ruиещё 1

Американская актриса Эми Бреннеман рассказала о работе с актером Джеффом Бриджесом и совместном участии в съемках сериала "Старик" во время его борьбы с раком. Об этом сообщает журнал People.

Джефф Бриджес во время борьбы с раком снимался в сериале
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам 58-летней артистки, она провела с 73-летним Бриджесом бок о бок 60 дней съемок.

"Я имею в виду, что мы буквально не играли ни с кем другим больше, и я так изменилась благодаря этому", - заявила она.

Как рассказала актриса, внезапно Бриджес на некоторое время исчез со съемочной площадки.

"У него был диагностирован рак. Честно скажу, он излучал жизнелюбие во время лечения. Я говорила ему, что он победит болезнь", — указала Бреннеман.

Она сообщила, что Бриджес звонил ей с сеансов химиотерапии. Артисту стало труднее, когда он заболел коронавирусом. Во время этой болезни, продолжила Бреннеман, его голос стал напоминать звуки, издаваемые сверчками.

"Это сложно. Он же такой общительный. Но он боролся за свою жизнь", — добавила актриса.

Ранее Бриджес рассказал о возвращении в Голливуд после борьбы с раком. Бриджесу диагностировали онкологическое заболевание в 2020 году. Уже через год у актера произошла ремиссия и его самочувствие улучшилось.

Актеры,Эми Бреннеман,Джефф Бриджес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители