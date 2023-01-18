Старшенбаум заявила, что "попала под магнетизм" Нагиева

«Мой персонаж ведет двойную жизнь, о которой не знают ее близкие. И мы застаем ее, когда она решает с этой жизнью расстаться из-за любви к ребенку. Мой партнер по съемкам — Дмитрий Нагиев, прекрасный актер, под магнетизм которого полностью попадаешь. Работать с ним одно удовольствие», — поделилась Старшенбаум.