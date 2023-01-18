Стычкин рассказал, что делал в музее без штанов

Актер и режиссер Евгений Стычкин рассказал о конфузе, который произошел с ним на съемках на территории музея. Подробностями артист поделился в беседе с mk.ru .

Стычкин рассказал, как во время съемок ему нужно было переодеться, и он решил это сделать прямо на месте, поскольку не хотел "далеко бежать" до примерочной. В процессе переодевания актер понял, что вокруг него стоят работники музея, где проходили съемки.