Стычкин рассказал, что делал в музее без штанов

Актер и режиссер Евгений Стычкин рассказал о конфузе, который произошел с ним на съемках на территории музея. Подробностями артист поделился в беседе с mk.ru.
Стычкин рассказал, как во время съемок ему нужно было переодеться, и он решил это сделать прямо на месте, поскольку не хотел "далеко бежать" до примерочной. В процессе переодевания актер понял, что вокруг него стоят работники музея, где проходили съемки.
"И я нахожусь фактически посреди музейных экспозиций без штанов. Музейные работники веселились. Это, к счастью или сожалению, такое вот наше панибратское отношение одного искусства к другому", — поделился артист.
Ранее стало известно, что в The Last of Us включили сцены, снятые режиссером из России.