Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
20 минут назад

Актер Евгений Стычкин рассказал, что делал в музее без штанов

Мария Иглина

Актер и режиссер Евгений Стычкин рассказал о конфузе, который произошел с ним на съемках на территории музея. Подробностями артист поделился в беседе с mk.ru.

Стычкин рассказал, что делал в музее без штанов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стычкин рассказал, как во время съемок ему нужно было переодеться, и он решил это сделать прямо на месте, поскольку не хотел "далеко бежать" до примерочной. В процессе переодевания актер понял, что вокруг него стоят работники музея, где проходили съемки.

Ивлев заявил, что снялся в "Четырех свадьбах" из-за денег

"И я нахожусь фактически посреди музейных экспозиций без штанов. Музейные работники веселились. Это, к счастью или сожалению, такое вот наше панибратское отношение одного искусства к другому", — поделился артист.

Ранее стало известно, что в The Last of Us включили сцены, снятые режиссером из России.

Актеры,Евгений Стычкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители