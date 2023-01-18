Звезда сериала "Фандорин. Азазель" рассказал о непростых съемках

19 января на «Кинопоиске» стартует один из самых ожидаемых российских проектов года — сериал «Фандорин. Азазель», новое прочтение книги Бориса Акунина, действие которой переносится в XXI век. В интервью «Газете.Ru» актер Сергей Горошко, сыгравший Бриллинга, рассказал о своей непростой роли и значении Петербурга для современного отечественного кино.

Кажется, что ты в "Майоре Громе" и ты же в сериале "Фандорин. Азазель" - почти два разных человека. Это цвет волос так сказывается?

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Если говорить про внешность, то для роли в "Майоре Громе" я очень сильно похудел, а для сериала "Фандорин. Азазель", наоборот, набрал в весе. У меня там прям харя (смеется). Поэтому - да, я там выгляжу старше лет на десять. Еще классно, что в "Фандорине" мне не гримировали руки. У меня витилиго, из-за которого появляются белые симпатичные пятнышки на теле.

Честно говоря, я даже не обратила на это внимание.

Наверное, просто не видно - и нет крупного плана рук. Плюс съемки проходили в июле, когда солнце только-только появилось, а я еще не успел трансформироваться в далматинца.

Касательно самого сериала, сценарий к нему написали дебютанты Сергей и Никита Поповы, пусть и при помощи создателя "Метода" Дмитрия Иванова. Это крутая дебютная работа. Что ты подумал после прочтения сценария?

Сценарий клевый, мне очень понравился. Но и помимо него все-таки есть еще режиссура, операторская работа, свет, звук и прочее. Многие из тех, кто работал над проектом, были не дебютанты - на самом деле, команда получилась суперопытная. Плюс мы давно знакомы с режиссером Нурбеком Эгеном. Пытались вместе поработать лет шесть, но никак не получалось. Здорово, что сошлись на этом проекте.

Как ты попал в этот проект: по знакомству с режиссером, либо проходил кастинг?

У меня были быстрые пробы на Ленфильме. Потом мы скорее репетировали в паре с Владиславом Тироном (сыграл Эраста Фандорина - "Газета.Ru"), а не пробовались. Не знаю, повлияло ли на это мое знакомство с режиссером. Всегда по-разному: иногда ты пробуешься четыре или пять раз, но бывает, что раз-раз и все.

Это уже не первая экранизация текста Бориса Акунина. В 2002 году вышел мини-сериал, где роль Бриллинга сыграл Сергей Безруков. Чем ваши персонажи отличаются?

Хоть я и Сергей, но далеко не Безруков… Не могу сказать, чем наши герои отличаются, потому что не смотрел целиком тот сериал и не вглядывался. Думаю, что с подобными просмотрами нужно быть осторожнее. Например, у меня был заикающийся знакомый. В какой-то момент после общения с ним я тоже начал заикаться - и испугался, потому что перестал это контролировать. В том числе поэтому специально не смотрю референсы, иначе могу автоматически взять что-то оттуда. Люблю все делать самостоятельно.

Говоря о твоем персонаже, кажется ли он тебе абсолютным злодеем?

Абсолютным - нет, таких не бывает. Каждый злодей довольно логично оправдывает свои поступки, которые всем кажутся злодейскими. Для него они таковыми не являются, во всем есть какая-то цель. В том числе и у Бриллинга есть своя сверхидея, к которой он стремится.

Что сложнее всего тебе далось при работе над персонажем?

Характер его мышления. Во время съемок мне приходилось говорить шесть минут, не останавливаясь. Это только кажется, что мало, но ты попробуй… Это сложно - очень быстро, точно, без запинки, ведя мысль, долгое время рассказывать. И еще эта привычка структурировать: "Это раз, два, три, четыре…" Сложно научиться думать с такой скоростью. В целом, Бриллинг - очень умный и талантливый человек, который выбрал путь насилия и проиграл. Как всегда и бывает в таких случаях.

Видишь ли ты сходства между Фандориным и Бриллингом?

Понимаю, что все делается для того, чтобы показать: мол, Фандорин - это Бриллинг в прошлом. Но у нас не сильный возрастной разрыв в сериале, поэтому со всей ответственностью заявляю, что Бриллинг никогда не был Фандориным. Он никогда не был таким наивным и открытым парнем. Продумывая арку своего героя, я предположил, что для него мир - вещь сложная и опасная. Он давно понял, что если не грызть кость, не наешься.

Читал ли ты детектив Бориса Акунина перед началом работы?

Естественно. Мне сказали, что не надо, но я прочел. Правда, мало что взял оттуда для Бриллинга. У меня все-таки был сценарий, который сильно отличался от оригинала. Так что наш Бриллинг - это коктейль, созданный Сергеем Горошко, сценаристами и отчасти оригинальной книгой. Не знаю, каким он получился, так как еще ничего не видел. Посмотрим.

Действие сериала происходит в альтернативной реальности - на дворе 21 век, страной правит император Николай III, идет война. Как тебе кажется, эти абсолютно новые линии делают сюжет еще интереснее?

Люблю, когда такое происходит. Пусть это и всегда скользкая, опасная дорожка, особенно для любителей оригинала… Но это довольно смелый творческий эксперимент ребят, впервые снимающих кино. Не знаю, каким он получится - да и никто не знает. Результат можно понять только после того, как кино увидят первые зрители. Лично мне понравилось - и, как минимум, это красиво (смеется). Держу кулачки.

Также в сериале есть интересные, так скажем, персонажи - роботы-городовые. Они сами ездили по площадке, либо ими управляли с помощью пульта?

Не знаю, но они двигались. Там было много странной техники по типу R2-D2. Изначально я подумал: "Это серьезно? Круто!" Здорово, что они сделали все по-настоящему и без компьютерной графики. Но я, к сожалению, не поинтересовался, как эта техника работает. Там, кстати, был не только робот, но и много других, скажем, стимпанковских машин. Это прям здорово!

С кем на площадке ты общался больше всего?

Я общался только с Фандориным, потому что у меня все сцены с ним. Плюс на площадке был мой товарищ Никита из соседней мастерской. Он сыграл одного из агентов. Но, да, мы снимались в основном только с Фандориным, потому что моя линия связана только с ним.

Что можешь сказать про атмосферу во время съемок?

В мои смены атмосфера была отличная. Понятно, что мог кто-то психануть, прикрикнуть или затупить, без этого никуда. Это рабочие моменты. Была хорошая атмосфера, профессиональная команда, которая старалась сделать крутой проект. Но с другой стороны, кто скажет про свой проект по-другому?

Большая часть съемок проходила в Петербурге. Ты - человек, проживший в этом городе много лет. Все ли локации тебе были знакомы?

Основные сцены у меня происходили в здании Третьего отделения, я там был до этого. Финальные локации снимались в крутом месте где-то на Крестовском острове. Там был элитный, очень красивый жилой комплекс - тихий, на берегу реки. По сути, я был на двух локациях во время съемок, но самое лучшее место, конечно, мне показали, когда была шапка (мероприятие по окончании съемок - "Газета.Ru"). Она была в ресторане на корабле "Фрегат". Было здорово. По поводу остальных мест ничего не знаю…Нет, вспомнил: еще мы аэропорт снимали в порту. Причем в каком-то суперзакрытом, где сложная пропускная система. Там тоже было здорово.

Кстати, здание агентуры в "Фандорине" чем-то напомнило участок в "Майоре Громе". Они снимались в одном и том же месте?

Не знаю. Я в "Громе" не был на той локации. Помню, что я в этом здании гулял, но не знаю, что конкретно делал.

Оператор "Фандорина" Николай Богачев сказал, что во вселенной сериала Москва - провинция. В "Майоре Громе" действие тоже разворачивается в Питере - да и во многих других современных проектах столица игнорируется. Как тебе кажется, Москва уже всем надоела?

Нет, думаю просто, что в Питере всегда снимали. Плюс сейчас большие сложности со съемками в европейских городах, и часто Петербург снимают из-за похожей эстетики. При этом я по-прежнему считаю, что Питер - лучший город Земли, и радуюсь, что столько громких проектов снимается именно там.

В интервью ты часто говоришь, что считаешь себя плохим артистом. Почему?