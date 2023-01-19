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1 час назад

Лариса Удовиченко оказалась прикована к постели.Что случилось с актрисой?

Eva.ru

Тревожная новость о госпитализации знаменитой актрисы Ларисы Удовиченко облетела все интернет-издания. В сети писали о переломе позвоночника и тяжелых последствиях. Но, что же все-таки произошло?

Удовиченко оказалась прикована к постели
Фото: Eva.ruEva.ru

Информации много, да не понятно ничего. Именно таким образом можно охарактеризовать последние новости о знаменитой советской и российской актрисе Ларисе Удовиченко. На днях организаторы спектаклей с ее участием рассказали о замене Ларисы Ивановны в постановке «Новогодний переполох». Вместо Удовиченко на сцену выйдет другая актриса.

Объявив о замене артистки пришлось сообщить и о причинах — травма спины. Новость за несколько часов облетела все издания, обрастая новыми подробностями и в итоге поклонники Ларисы Ивановны пришли к неутешительному выводу — артистка сломала позвоночник и теперь прикована к постели. Но так ли это на самом деле?

Отметим, что в появившемся объявлении не указаны никакие точные данные по поводу травмы звезды. А между тем 67-летняя народная артистка получила травму спины в конце прошлого года. В спектаклях с ее участием уже несколько недель играет другая актриса, а Удовиченко сейчас восстанавливается.

По официальной версии, актриса получила производственную травму во время съемок. Речь шла о компрессионном переломе из-за которого ей потребовалась операция на позвоночник. Впрочем, версии о причинах травмы все же расходятся, кто-то пишет, что Лариса Ивановна не на работе вовсе упала, а дома с лестницы.

Сама Удовиченко от беседы с журналистами категорически отказывается. Никто из близких и коллег звезды также не раскрывает подробности инцидента. Так что поклонникам остается только гадать, при каких обстоятельствах Удовиченко получила столь серьезный перелом.

Известно лишь, что до марта на театральной сцене Ларису Ивановну будет заменять другая актриса, в настоящий момент Удовиченко проходит реабилитацию после операции. Прикована она к постели или инвалидному креслу — пока можно только гадать.

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