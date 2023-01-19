Удовиченко оказалась прикована к постели

Тревожная новость о госпитализации знаменитой актрисы Ларисы Удовиченко облетела все интернет-издания. В сети писали о переломе позвоночника и тяжелых последствиях. Но, что же все-таки произошло?

Фото: Eva.ru Eva.ru

Информации много, да не понятно ничего. Именно таким образом можно охарактеризовать последние новости о знаменитой советской и российской актрисе Ларисе Удовиченко. На днях организаторы спектаклей с ее участием рассказали о замене Ларисы Ивановны в постановке «Новогодний переполох». Вместо Удовиченко на сцену выйдет другая актриса.

Объявив о замене артистки пришлось сообщить и о причинах — травма спины. Новость за несколько часов облетела все издания, обрастая новыми подробностями и в итоге поклонники Ларисы Ивановны пришли к неутешительному выводу — артистка сломала позвоночник и теперь прикована к постели. Но так ли это на самом деле?

Отметим, что в появившемся объявлении не указаны никакие точные данные по поводу травмы звезды. А между тем 67-летняя народная артистка получила травму спины в конце прошлого года. В спектаклях с ее участием уже несколько недель играет другая актриса, а Удовиченко сейчас восстанавливается.

По официальной версии, актриса получила производственную травму во время съемок. Речь шла о компрессионном переломе из-за которого ей потребовалась операция на позвоночник. Впрочем, версии о причинах травмы все же расходятся, кто-то пишет, что Лариса Ивановна не на работе вовсе упала, а дома с лестницы.

Сама Удовиченко от беседы с журналистами категорически отказывается. Никто из близких и коллег звезды также не раскрывает подробности инцидента. Так что поклонникам остается только гадать, при каких обстоятельствах Удовиченко получила столь серьезный перелом.