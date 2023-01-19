Антуан Фукуа снимет байопик о Майкле Джексоне

«Его музыка и эти образы — часть моего мировоззрения, и перед шансом рассказать его историю на экране вместе с его музыкой было невозможно устоять», — поделился Фукуа. По словам представителей Lionsgate, байопик «будет касаться всех аспектов жизни Джексона».