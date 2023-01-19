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1 час назад

Антуан Фукуа снимет байопик о Майкле Джексоне

Газета.Ru

Антуан Фукуа («Великий уравнитель», «Король Артур») подтвердил, что он будет режиссером предстоящего биографического фильма о Майкле Джексоне. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Антуан Фукуа снимет байопик о Майкле Джексоне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фильм под названием «Майкл» выпустит студия Lionsgate. Продюсер «Богемской рапсодии» Грэм Кинг продюсирует проект на средства покойного Джексона.

«Его музыка и эти образы — часть моего мировоззрения, и перед шансом рассказать его историю на экране вместе с его музыкой было невозможно устоять», — поделился Фукуа. По словам представителей Lionsgate, байопик «будет касаться всех аспектов жизни Джексона».

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