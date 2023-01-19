18-летний Фарелл снимался в рекламе мужских стрингов за £19

В социальных сетях обсуждают видеокассету, на которой 18-летний ирландский актер Колин Фаррелл рекламирует мужские стринги. Об этом сообщает Dlisted.
В 90-х годах актер зарабатывал на жизнь с помощью моделинга. Он часто снимался для различных брендов, в том числе в рекламе мужского нижнего белья. В Дублине спустя более 10 лет нашли видеокассету с участием Колина Фаррелла. В ролике он дефилирует в красных стрингах, которые стоили 19 фунтов (около 1600 рублей).
Колин Фаррелл — ирландский актер кино и телевидения. Получил известность благодаря ролям в фильмах «Александр», «Телефонная будка», «Особое мнение», «Рекрут», «Полиция Майами. Отдел нравов», «Джентльмены» и многих других.
Ранее сообщалось, что Колину Фарреллу аплодировали 13 минут на Венецианском фестивале за работу в фильме «Банши Инишира».