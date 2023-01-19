18-летний Фарелл снимался в рекламе мужских стрингов за £19

В 90-х годах актер зарабатывал на жизнь с помощью моделинга. Он часто снимался для различных брендов, в том числе в рекламе мужского нижнего белья. В Дублине спустя более 10 лет нашли видеокассету с участием Колина Фаррелла. В ролике он дефилирует в красных стрингах, которые стоили 19 фунтов (около 1600 рублей).