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44 минуты назад

18-летний Коллин Фарелл снимался в рекламе мужских стрингов за £19

Газета.Ru

В социальных сетях обсуждают видеокассету, на которой 18-летний ирландский актер Колин Фаррелл рекламирует мужские стринги. Об этом сообщает Dlisted.

18-летний Фарелл снимался в рекламе мужских стрингов за £19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 90-х годах актер зарабатывал на жизнь с помощью моделинга. Он часто снимался для различных брендов, в том числе в рекламе мужского нижнего белья. В Дублине спустя более 10 лет нашли видеокассету с участием Колина Фаррелла. В ролике он дефилирует в красных стрингах, которые стоили 19 фунтов (около 1600 рублей).

Колин Фаррелл — ирландский актер кино и телевидения. Получил известность благодаря ролям в фильмах «Александр», «Телефонная будка», «Особое мнение», «Рекрут», «Полиция Майами. Отдел нравов», «Джентльмены» и многих других.

Ранее сообщалось, что Колину Фарреллу аплодировали 13 минут на Венецианском фестивале за работу в фильме «Банши Инишира».

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