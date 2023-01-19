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1 час назад

Ольга Кабо сыграет мать Маргариты Грачевой, которой муж отрубил руки

Газета.Ru

Актриса Ольга Кабо сыграет одну из главных ролей в сериале «Без рук», снятом по мотивам трагедии Маргариты Грачевой, которой в 2017 году муж отрубил кисти рук. Об этом сообщает РИА Новости.

Кабо сыграет мать Маргариты Грачевой, которой муж отрубил руки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кабо сыграет роль матери Грачевой. По ее словам, она не сразу согласилась на участие в съемках. «Я бы отказалась от картин, где насилие на первом месте. Но тут я купила книгу Маргариты Грачевой, которую она написала со своей мамой. Мамой, которую, я, кстати, буду играть», — сказала актриса на пресс-конференции. Кабо пригласила Маргариту и ее мать Инну на спектакль в Санкт-Петербург, где сыграет в ближайшее время. «Я уже позвонила Рите и Инне и пригласила их на спектакль… Это же такая ответственность — сыграть судьбу людей, которые уже ее прожили», — сказала Кабо.

Над проектом режиссера Сарика Андреасяна работает кинокомпания КВА, после съемок фильм покажут на платформе Kion.

Ранее сообщалось, что Энтони Хопкинс сыграет римского императора Веспасиана в историческом сериале.

Актеры,Маргарита Грачева,Ольга Кабо,Энтони Хопкинс,
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