СМИ: звезду сериала "Уэнсдэй" обвинили в изнасиловании

"Он допустил то, чтобы меня изнасиловали в его подвале, и когда он позвонил мне по этому поводу, то больше всего беспокоился о полиции, а не о том, все ли со мной в порядке".



"Знать, что он сделал со мной и другими женщинами, отвратительно".