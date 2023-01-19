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3 часа назад

СМИ: звезду сериала "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайта обвинили в изнасиловании

Мария Иглина

Несколько женщин выступили с обвинениями в сексуальном насилии против звезды сериала "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт в Twitter, передает Peopletalk.

СМИ: звезду сериала "Уэнсдэй" обвинили в изнасиловании
Фото: Кадр из сериала "Уэнсдэй"Кадр из сериала "Уэнсдэй"

Одна из девушек рассказала, что группа друзей Уайта устраивала вечеринки во время его учебы в средней школе в Торонто, на которые они "явно приглашали женщин, которых считали горячими, чтобы они могли напоить их и накурить настолько, чтобы заняться с ними сексом". По ее словам, Уайт "атаковал" ее на одной из вечеринок, когда она была в нетрезвом состоянии.

Другая девушка написала, что Перси "оказывал давление и нападал на нескольких ее подруг, отправлял свою обнаженную натуру девушкам в Интернете против их воли" и называл женщин оскорбительными именами.

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Многие другие девушки также выступили с обвинениями:

"Он допустил то, чтобы меня изнасиловали в его подвале, и когда он позвонил мне по этому поводу, то больше всего беспокоился о полиции, а не о том, все ли со мной в порядке".

"Знать, что он сделал со мной и другими женщинами, отвратительно".

Актер, в свою очередь, пока не ответил на обвинения и закрыл комментарии в социальных сетях.

Ранее актриса раскрыла хитрость на съемках постельных сцен с ДиКаприо.

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