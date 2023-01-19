Уолтера Уайт и Джесси Пинкман из «Во все тяжкие» снова воссоединятся

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О том, что Брайан Крэнстон вернётся к роли Уолтера Уайта ради рекламы на Супербоуле, стало известно в начале месяца. А участие его близкого друга и коллеги Аарона Пола подтвердили сегодня.

Суперкубок — одно из самых крупнейших спортивных и поп-культурных событий в США. Рекламные блоки на ивенте считаются самыми дорогими в истории. В этом году Супербоул пройдёт 12 февраля.