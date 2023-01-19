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2 часа назад

Лиам Нисон рассказал, что может сняться в новой части "Голого пистолета" летом 2023 года

Газета.Ru

Актер Лиам Нисон в интервью изданию Collider рассказал, что может начать сниматься в перезапуске комедийной франшизы «Голый пистолет» уже летом 2023 года.

Лиам Нисон может сняться в новой части "Голого пистолета"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Да, мы ждем сценарий. И да, мы надеемся, что все случится в этом году, может быть, летом», — уточнил Нисон.

Создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн выступит в качестве продюсера картины. Режиссер фильма — Акива Шаффер, ранее работавший над такими комедиями, как «Бруклин 9-9», «Дружинники», «Соседи. На тропе войны», «Зависнуть в Палм-Спрингс». Сценарий напишут Дэн Грегор и Даг Мэнд. Лиам Нисон сыграет сына детектива Фрэнка Дребина, которого в оригинальных фильмах франшизы играл Лесли Нильсен.

Ранее Лиам Нисон расплакался при виде Юэна Макгрегора на съемках сериала «Оби-Ван Кеноби».

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