Лиам Нисон может сняться в новой части "Голого пистолета"

Актер Лиам Нисон в интервью изданию Collider рассказал, что может начать сниматься в перезапуске комедийной франшизы «Голый пистолет» уже летом 2023 года.
«Да, мы ждем сценарий. И да, мы надеемся, что все случится в этом году, может быть, летом», — уточнил Нисон.
Создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн выступит в качестве продюсера картины. Режиссер фильма — Акива Шаффер, ранее работавший над такими комедиями, как «Бруклин 9-9», «Дружинники», «Соседи. На тропе войны», «Зависнуть в Палм-Спрингс». Сценарий напишут Дэн Грегор и Даг Мэнд. Лиам Нисон сыграет сына детектива Фрэнка Дребина, которого в оригинальных фильмах франшизы играл Лесли Нильсен.
Ранее Лиам Нисон расплакался при виде Юэна Макгрегора на съемках сериала «Оби-Ван Кеноби».