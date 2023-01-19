Озвучившая Чебурашку актриса рассказала о проблемах при озвучивании персонажа

Подарившая свой голос Чебурашке актриса Ольга Кузьмина поведала о трудностях во время озвучивания героя. Она призналась в беседе с «ОК на связи!», что справлялась с проблемой осипшего голоса.
«Непростой был момент, когда Чебурашка падает с дерева, как он летит вниз и орет. Сначала с дерева, потом с лестницы, и это надо было постараться сделать разнообразно. Мы это рассматривали прям покадрово, и я пыталась найти “звучки” разные. Но наступает момент, когда теряются всякие ориентиры. Это было трудозатратно. Я уходила с осипшим голосом после таких сцен. Еще меня периодически тянуло “на верха”, и где-то выскальзывал мой женский призвук. А он же пацаненок, поэтому я пыталась себя понизить, чтобы был мальчишеский звук», — вспоминает Кузьмина.
Артистка также призналась, что в своей озвучке ориентировалась на голос Клары Румяновой, озвучившей Чебурашку в советском мультфильме. Трудность состояла в том, что у персонажа было немного реплик, и реакцию героя, который испытал новые эмоции в современной киноленте, актрисе необходимо было придумать самостоятельно.
«Но при этом важно было не отрываться от оригинала, чтобы соблюсти баланс. И это была главная сложность», — рассказала она.
Комедия «Чебурашка» (6+) стала самой кассовой отечественной кинолентой в истории российского проката. Показ картины начался первого января, и за этот период сборы составили 4,5 миллиарда рублей. Ранее рубеж в три миллиарда пересекал лишь фильм «Холоп» (12+), который вышел на экраны в 2019 году.