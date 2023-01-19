Озвучившая Чебурашку актриса рассказала о проблемах при озвучивании персонажа

«Непростой был момент, когда Чебурашка падает с дерева, как он летит вниз и орет. Сначала с дерева, потом с лестницы, и это надо было постараться сделать разнообразно. Мы это рассматривали прям покадрово, и я пыталась найти “звучки” разные. Но наступает момент, когда теряются всякие ориентиры. Это было трудозатратно. Я уходила с осипшим голосом после таких сцен. Еще меня периодически тянуло “на верха”, и где-то выскальзывал мой женский призвук. А он же пацаненок, поэтому я пыталась себя понизить, чтобы был мальчишеский звук», — вспоминает Кузьмина.