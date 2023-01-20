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1 час назад

Дакота Джонсон шокировала заявлением о каннибализме и Хаммере

Super.ru

Звезда «55 оттенков серого» Дакота Джонсон отличилась на светском мероприятии. Она выступала в качестве ведущей на первом ужине «Вкус Сандэнса» в четверг вечером и решила пошутить. Но лучше бы актриса этого не делала. Он заявила, что ей предложили роль персика в оскароносном инди-фильме Луки Гуаданьино «Назови меня своим именем», но ей пришлось отказаться от участия из-за несостыковок в расписании.

Дакота Джонсон шокировала заявлением о каннибализме и Хаммере
Фото: Super.ruSuper.ru

«И слава богу — я была бы еще одной женщиной, которую Арми Хаммер попытался бы съесть», — шокировала публику актриса.

Также Джонсон похвалила Гуаданьино, когда вручила ему международную награду. Она снялась в его ремейке «Суспирии», но ее шутка о Хаммере действительно поразила зал.

Напомним, некоторое время назад все обсуждали громкий секс-скандал с участием Арми Хаммера: его обвиняли в каннибализме, изнасилованиях и удерживании в плену.

Известно, что актер писал жуткие сообщения своим жертвам.

Вот одно из них: «Однажды я вырезал сердце из живого зверя и ел его, пока оно еще было теплым, — говорится в одном из самых шокирующих сообщений Хаммера. — Абсолютно сырое. Все еще теплое… Я бы съел твое сердце, если бы после этого не остался без тебя».

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