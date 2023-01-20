Дакота Джонсон шокировала заявлением о каннибализме и Хаммере

Вот одно из них: «Однажды я вырезал сердце из живого зверя и ел его, пока оно еще было теплым, — говорится в одном из самых шокирующих сообщений Хаммера. — Абсолютно сырое. Все еще теплое… Я бы съел твое сердце, если бы после этого не остался без тебя».