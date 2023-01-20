Актер «Аватара 2» снялся в фильме дважды

Кэмерон в целом отметил, что снимать сцены с людьми и на'ви было довольно трудно, но труднее всего было с Джеком Чемпионом, поскольку фрагменты с его персонажем пришлось снимать дважды с интервалом в два года. В итоге Чемпион снимался дважды — в 13 и 15 лет. Сначала — в качестве помощи для актёров, работавших над захватом движений, а потом для самого фильма