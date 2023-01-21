Мельникова рассказала о трудных временах в ее жизни

Актриса Анастасия Мельникова, хорошо известная по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказала о том, какие трудности происходили в ее жизни, почему ее внешний вид так часто меняется и о слухах по поводу ухода в монастырь.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Мельникова в прошлом году серьезно болела. О диагнозе она не говорила, но болезнь уже оставила ее. Сейчас за здоровьем актрисы наблюдают врачи. Мельникова не отчаивается и говорит, что поклонники, некоторые из которых строят догадки о болезни, не дождутся увидеть ее на кладбище в белой простыне.

Что касается лишнего веса, то он смущает актрису, она хотела бы «хорошо выглядеть» и делает для этого все возможное, но проблема не в ее усилиях, а в гормонах: из-за гормональной терапии Мельникова набирала, сбрасывала и снова набирала вес, передает Пятый канал.

Также Мельникова прокомментировала слухи о том, что собирается уходить в монастырь. Действительно, в трудные времена актриса обращалась к Богу, просила поддержку. Кроме того, она хочет посетить святые места, в частности возле Санкт-Петербурга.

Но в монастырь Мельникова не собирается уходить.