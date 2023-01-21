Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
2 часа назад

Актриса Анастасия Мельникова рассказала о трудных временах в ее жизни

runews24.ru

Актриса Анастасия Мельникова, хорошо известная по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказала о том, какие трудности происходили в ее жизни, почему ее внешний вид так часто меняется и о слухах по поводу ухода в монастырь.

Мельникова рассказала о трудных временах в ее жизни
Фото: runews24.rurunews24.ru

Мельникова в прошлом году серьезно болела. О диагнозе она не говорила, но болезнь уже оставила ее. Сейчас за здоровьем актрисы наблюдают врачи. Мельникова не отчаивается и говорит, что поклонники, некоторые из которых строят догадки о болезни, не дождутся увидеть ее на кладбище в белой простыне.

Что касается лишнего веса, то он смущает актрису, она хотела бы «хорошо выглядеть» и делает для этого все возможное, но проблема не в ее усилиях, а в гормонах: из-за гормональной терапии Мельникова набирала, сбрасывала и снова набирала вес, передает Пятый канал.

Также Мельникова прокомментировала слухи о том, что собирается уходить в монастырь. Действительно, в трудные времена актриса обращалась к Богу, просила поддержку. Кроме того, она хочет посетить святые места, в частности возле Санкт-Петербурга.

Но в монастырь Мельникова не собирается уходить.

«Туда идут не от беды, не от ощущения несчастья или страданий, а от полноты благодати, невероятной радости и счастья», - говорит она.

Актеры,Анастасия Мельникова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители