Назван самый трагичный в Голливуде роман

Судьба голливудских актеров Джеймса Дина и Пьер Анджели была далеко не завидной. Из-за того, как сложились их отношения, их признали самой трагичной парой.
Дин снялся в фильме «Мадемуазель Нитуш», а Анджели является итальянской актрисой, обрела популярность после выхода картины «К востоку от рая». Съемки в Голливуде стали местом знакомства молодых людей и привели к влюбленности. Актер отзывался об избраннице как о замечательной девушке, в которой прекрасно все. Однако ее мать не была в восторге от Дина и выступала против их отношений, передает kp.ru.
Такая ситуация вынуждала влюбленных встречаться в тайне. Они строили планы о совместном будущем в доме в Беверли-Хиллз. Мужчина пытался исправить ситуацию и переубедить женщину, но это не дало результатов.
Во время очередных съемок Джеймса Дина мать Анджели устроила ее свадьбу с артистом Виком Дамоне. После торжества бывшие возлюбленные должны были сняться в одном фильме, но все решил случай. Жизнь Дина унесла автокатастрофа, а браки девушки были несчастны, ее жизнь трагически оборвалась в 39 лет.