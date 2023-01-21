Назван самый трагичный в Голливуде роман

Судьба голливудских актеров Джеймса Дина и Пьер Анджели была далеко не завидной. Из-за того, как сложились их отношения, их признали самой трагичной парой.

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Дин снялся в фильме «Мадемуазель Нитуш», а Анджели является итальянской актрисой, обрела популярность после выхода картины «К востоку от рая». Съемки в Голливуде стали местом знакомства молодых людей и привели к влюбленности. Актер отзывался об избраннице как о замечательной девушке, в которой прекрасно все. Однако ее мать не была в восторге от Дина и выступала против их отношений, передает kp.ru.

Такая ситуация вынуждала влюбленных встречаться в тайне. Они строили планы о совместном будущем в доме в Беверли-Хиллз. Мужчина пытался исправить ситуацию и переубедить женщину, но это не дало результатов.