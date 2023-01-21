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1 час назад

Вдова Владимира Этуша рассказала о комплексах покойного актера

Слово и Дело

Четвертая жена актера Владимира Этуша Елена рассказала о последних годах жизни знаменитого артиста, его комплексах и ролях. Во время презентации книги «Владимир Этуш. Старый знакомый»

Вдова Этуша рассказала о комплексах покойного актера
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

в Екатеринбурге вдова артиста вспомнила, что до конца жизни актер из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» считал, что ему «медведь на ухо наступил». Из-за веры в отсутствие слуха у него появились комплексы, хотя, по мнению женщины, ее муж прекрасно пел.

«Но вспомните "Приключения Буратино". Он поет и абсолютно во все ноты попадает», — сказала Елена Этуш.

Она также рассказала о последней роли Этуша в кино. В 2018 году артист снялся в короткометражке «Старый вояка». Съемки проходили летом в Твери и, по словам вдовы актера, тяжело дались ее супругу. В один момент он даже послал всю съемочную группу, заявив, что ему нужен отдых. Напомним, Этуш скончался 9 марта 2019 года, не дожив два месяца до своего 97-летия. В соответствии с последней волей артиста его тело кремировали, а урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище.

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