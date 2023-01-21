Звезда "Голубой лагуны" пережила изнасилование

Актрису Брук Шилдс изнасиловали в молодости. Об этом она рассказала в собственном документальном фильме, сообщает Entertainment Weekly.
По словам актрисы, когда она окончила Принстонский университет, то искала работу и договорилась о деловой встрече с мужчиной, имя которого она не называет. После ужина он попросил ее подняться к нему в номер, чтобы дождаться приезда такси. Сначала она была в комнате одна, но потом "работодатель" ворвался к ней полностью обнаженным и изнасиловал.
"Я боялась, что меня задушат или что-то в этом роде, поэтому особо не боролась с ним. Я совершенно оцепенела. Мне казалось, что одного слова "нет" должно быть достаточно. В моей голове была одна мысль: "Останься в живых и убирайся". Я просто отключилась от происходящего. Потом я спустилась на лифте, сама вызвала такси и проплакала всю дорогу до квартиры моего друга", — вспомнила Брук Шилдс.
По собственным словам, актриса долго отказывалась верить, что ее изнасиловали.
Премьера документального фильма "Прелестное Дитя: Брук Шилдс", в котором 57-летняя актриса рассказала об изнасиловании, которое пережила в молодости, состоялась 20 января на кинофестивале Sundance. Он проходит в Парк-Сити штата Юта, США.