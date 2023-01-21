Звезда "Голубой лагуны" пережила изнасилование

"Я боялась, что меня задушат или что-то в этом роде, поэтому особо не боролась с ним. Я совершенно оцепенела. Мне казалось, что одного слова "нет" должно быть достаточно. В моей голове была одна мысль: "Останься в живых и убирайся". Я просто отключилась от происходящего. Потом я спустилась на лифте, сама вызвала такси и проплакала всю дорогу до квартиры моего друга", — вспомнила Брук Шилдс.