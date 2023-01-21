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2 часа назад

Екатерина Варнава снимет одежду в сериале «Фандорин. Азазель»

Слово и Дело

Актриса Екатерина Варнава снялась в откровенной сцене сериала «Фандорин. Азазель». Ей досталась эпизодическая роль Стриевской.

Екатерина Варнава снимет одежду в сериале «Фандорин. Азазель»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Варнава находилась в кадре считанные минуты. Несмотря на это, сцена получилась весьма яркой и запоминающейся.Согласно сценарию, героиня открывает дверь в обнаженном виде. Из одежды на ее теле только трусы.

Встретив детектива Фандорина, она прошлась по комнате в обнаженном виде. Операторы смогли показать формы актрисы во всей красе.

Сериал «Фандорин. Азазель» является фантазией. Зрители увидят Российскую империю, которая не знает революции.

Актеры,Екатерина Варнава,
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