Екатерина Варнава снимет одежду в сериале «Фандорин. Азазель»

Актриса Екатерина Варнава снялась в откровенной сцене сериала «Фандорин. Азазель». Ей досталась эпизодическая роль Стриевской.
Варнава находилась в кадре считанные минуты. Несмотря на это, сцена получилась весьма яркой и запоминающейся.Согласно сценарию, героиня открывает дверь в обнаженном виде. Из одежды на ее теле только трусы.
Встретив детектива Фандорина, она прошлась по комнате в обнаженном виде. Операторы смогли показать формы актрисы во всей красе.
Сериал «Фандорин. Азазель» является фантазией. Зрители увидят Российскую империю, которая не знает революции.