Кларк ни разу не смотрела первый сезон «Дома Дракона»

Проект сделал артистку мега-звездой.
Первая часть «Дома Дракона» стала настоящим хитом и заработала немало денег. Свою долю славы получили и участники проекта.
Не стала исключением и исполнительница роли Дейнерис Таргариен актриса Эмилия Кларк, также удостоившаяся немалых почестей.
Но что удивительно, артистка так ни разу целиком и не смотрела сериал, который сделал ее настоящей звездой. Почему так?
«Я безумно счастлива своему участию в «Драконе», я на седьмом небе от счастья и от полученных наград. Но после всего пережитого на съемочной площадке я так и не могу заставить себя его посмотреть. Такое чувство, что приходишь на встречу выпускников не своего года. Я до сих пор избегаю его», - призналась знаменитость.