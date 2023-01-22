Кларк ни разу не смотрела первый сезон «Дома Дракона»

«Я безумно счастлива своему участию в «Драконе», я на седьмом небе от счастья и от полученных наград. Но после всего пережитого на съемочной площадке я так и не могу заставить себя его посмотреть. Такое чувство, что приходишь на встречу выпускников не своего года. Я до сих пор избегаю его», - призналась знаменитость.