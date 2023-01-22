Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
2 часа назад

Эмилия Кларк ни разу не смотрела первый сезон «Дома Дракона»

Inc-News

Проект сделал артистку мега-звездой.

Кларк ни разу не смотрела первый сезон «Дома Дракона»
Фото: Inc-NewsInc-News

Первая часть «Дома Дракона» стала настоящим хитом и заработала немало денег. Свою долю славы получили и участники проекта.

Не стала исключением и исполнительница роли Дейнерис Таргариен актриса Эмилия Кларк, также удостоившаяся немалых почестей.

Но что удивительно, артистка так ни разу целиком и не смотрела сериал, который сделал ее настоящей звездой. Почему так?

«Я безумно счастлива своему участию в «Драконе», я на седьмом небе от счастья и от полученных наград. Но после всего пережитого на съемочной площадке я так и не могу заставить себя его посмотреть. Такое чувство, что приходишь на встречу выпускников не своего года. Я до сих пор избегаю его», - призналась знаменитость.

Актеры,Эмилия Кларк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители