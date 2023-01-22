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2 часа назад

Стало известно, как хотели потратить свои гонорары звезды «Гарри Поттера»

Слово и Дело

Молодые звезды «Гарри Поттера» рассказали, что хотят сделать со своими первыми гонорарами. В Сеть попало видео, где Эмма Уотсон, Дэниэл Рэдклифф и Руперт Гринт отвечают на вопрос, как потратят заработанные деньги.

Стало известно, как хотели потратить свои гонорары звезды «Гарри Поттера»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

На пресс-конференции, которая была посвящена первой части поттерианы, будущие звезды улыбаются и ведут себя очень похоже на своих персонажей. Эмма Уотсон со всей серьезностью отнеслась к своим финансам. Она заявила, что положит деньги в банк, пишет Popcornnews.

Рэдклифф продемонстрировал такого же скрытного и неопределенного, как Поттер, человека, и не смог ответить, что станет с его заработком. А весельчак Грин ответил в сказочном стиле.

«Что ж, говоря, как волшебник, нам заплатят деньги маглов, а я не особо их понимаю», — вызвал он своим ответом улыбки журналистов.

К слову, только за первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» Дэниэл Рэдклифф заработал 1 млн долларов. За время съемок поттерианы он стал самым богатым из всего актерского состава. В общей сумме он получил 110 млн долларов.

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