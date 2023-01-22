Проклова оказалась в инвалидном кресле с переломом стопы

Заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову выписали из Боткинской больницы после операции на левой стопе. Как сообщает НТВ, сейчас 69-летняя актриса передвигается на инвалидном кресле и носит ортопедический ортез на левой стопе. Согласно источнику, из больницы Проклову забрал бывший муж.
«Выписали, все хорошо. Врачи сказали, что первого числа буду на ногах, без гипса. А до этого буду работать в театре в таком состоянии», — поделилась Проклова.
Актриса получила травму три недели назад на репетиции спектакля в Крыму. По словам Прокловой, она отыграла пять постановок с поврежденной стопой.
«У меня подвернулась нога, но я довела ее до конца. Только на следующий день сделала рентген и выяснилось, что у меня сложный перелом. Мне наложили гипс, и потом я в пяти городах на коляске играла спектакли», — поделилась Проклова.
После госпитализации артистке провели операцию на стопе и поставили титановую пластину.