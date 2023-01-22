В 36 лет умер актер из "Хорошей жены" и "Антуража" На Чхоль

Утром 21 января на 37-м году жизни скончался популярный южнокорейский актер театра, кино и ТВ На Чхоль. По сообщениям СМИ страны, артист умер в сеульском госпитале "из-за обострившихся проблем со здоровьем". Прощание с актером состоится рано утром 23 января в больничном морге.
На Чхоль родился 24 декабря 1986 года в провинции Кёнгидо. На экранах дебютировал в 2013-м, тут же стремительно начав набирать очки.
На счету актера - более двух десятков кинофильмов и телешоу: "Даосский маг Чон У Чхи", "Мёбиус", "Сделано в Китае", "Гость", "Незнакомец", "Хорошая жена", "Антураж", "Музыкальный альбом", "Провал".