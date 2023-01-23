Актер сериала "Винченцо" На Чул скончался в возрасте 36 лет

Южнокорейский актер На Чоль скончался в возрасте 36 лет. Об этом пишет NME.

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Сообщается, что актер скончался из-за «обострившихся проблем со здоровьем» после того, как он был госпитализирован в связи с тем, что его здоровье «внезапно ухудшилось». Однако официальная причина смерти еще не подтверждена.