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2 часа назад

Актер сериала "Винченцо" На Чул скончался в возрасте 36 лет

Газета.Ruиещё 1

Южнокорейский актер На Чоль скончался в возрасте 36 лет. Об этом пишет NME.

Актер сериала "Винченцо" На Чул скончался в возрасте 36 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что актер скончался из-за «обострившихся проблем со здоровьем» после того, как он был госпитализирован в связи с тем, что его здоровье «внезапно ухудшилось». Однако официальная причина смерти еще не подтверждена.

На Чоль дебютировал в театре в 2010 году с пьесой «Дневник Анны» и играл второстепенные роли во многих драмах и фильмах. В 2021 году он сыграл роль На Докджина в корейской мафиозной драме «Винченцо», а в 2022 году снялся в роли Гил Су в проекте «Слабый герой».

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