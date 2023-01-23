Актер сериала "Винченцо" На Чул скончался в возрасте 36 лет

Южнокорейский актер На Чоль скончался в возрасте 36 лет. Об этом пишет NME.
Сообщается, что актер скончался из-за «обострившихся проблем со здоровьем» после того, как он был госпитализирован в связи с тем, что его здоровье «внезапно ухудшилось». Однако официальная причина смерти еще не подтверждена.
На Чоль дебютировал в театре в 2010 году с пьесой «Дневник Анны» и играл второстепенные роли во многих драмах и фильмах. В 2021 году он сыграл роль На Докджина в корейской мафиозной драме «Винченцо», а в 2022 году снялся в роли Гил Су в проекте «Слабый герой».