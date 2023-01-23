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1 час назад

Актер сериала «Эмили в Париже» появился на публике в юбке

Lenta.ru

Британский актер Люсьен Лависконт появился на публике в традиционно женской одежде и привлек внимание фотографов. Снимки публикует ET.

Актер сериала «Эмили в Париже» появился на публике в юбке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

30-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» посетил показ люксового бренда Louis Vuitton, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, в плиссированной юбке-брюках голубого цвета в сочетании с укороченным серым свитером с зелено-желтым изображением и надписью Vuitton. В качестве обуви мужчина выбрал разноцветные кроссовки на платформе.

Лависконт стал не единственным мужчиной на Неделе моды, который предпочел женственный образ. Британский актер Роберт Паттинсон также посетил дефиле марки Dior в меховой куртке, шерстяной бежевой водолазке и плиссированной юбке длины миди из твида синего цвета. Вдобавок он надел высокие резиновые сапоги, а от аксессуаров отказался.

Актеры,Люсьен Лависконт,Роберт Паттинсон,Louis Vuitton,
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