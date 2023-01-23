Актер сериала «Эмили в Париже» появился на публике в юбке

Британский актер Люсьен Лависконт появился на публике в традиционно женской одежде и привлек внимание фотографов. Снимки публикует ET.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

30-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» посетил показ люксового бренда Louis Vuitton, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, в плиссированной юбке-брюках голубого цвета в сочетании с укороченным серым свитером с зелено-желтым изображением и надписью Vuitton. В качестве обуви мужчина выбрал разноцветные кроссовки на платформе.