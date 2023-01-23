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1 час назад

Актер Иншаков: в отечественном кино не хватает приключенческих и исторических картин

Газета.Ru

23 января 1947 года появился на свет киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, каскадер, мастер боевых искусств Александр Иншаков. В день своего 76-летия он рассказал ФАН, каких фильмов не хватает в отечественном кинематографе. По его словам, на российских экранах необходимо чаще показывать приключенческие и исторические картины.

Иншаков: в отечественном кино не хватает приключенческих картин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Жизнь идет своим чередом, но, кончено, хотелось бы серьезного, хорошего кино, и экстремального в том числе: приключенческих, исторических, музыкальных. Хотелось бы фильмов, которые греют душу. Надеюсь, в этом году все сложится", — отметил именинник.

Также он рассказал изданию, как отметит свой день рождения. Артист не планирует масштабных праздничных торжеств.

"В целом никак, в кругу друзей-товарищей и семьи. Вроде не юбилей. К этому празднику отношусь совершенно спокойно. Очередной день рождения. Друзья звонят, приезжают поздравляют, вот и вся история. Получится — соберемся отметим", — рассказал Иншаков.

Актеры,Александр Иншаков,
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