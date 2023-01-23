Иншаков: в отечественном кино не хватает приключенческих картин

23 января 1947 года появился на свет киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, каскадер, мастер боевых искусств Александр Иншаков. В день своего 76-летия он рассказал ФАН, каких фильмов не хватает в отечественном кинематографе. По его словам, на российских экранах необходимо чаще показывать приключенческие и исторические картины.