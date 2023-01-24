Фрейзер посетил спецпоказ «Мумии» и поблагодарил зрителей

Спасибо, что вы здесь. Мы понятия не имели, каким получится фильм, когда снимали его. Мы не знали, будет это комедия, боевик, хоррор, мелодрама или всё вместе. Мы ничего не знали, пока не провели тестовые показы перед британскими зрителями. Спасибо вам за это.