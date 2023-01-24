Алла Сурикова рассказала о работе с Екатериной Климовой

Режиссёр Алла Сурикова поделилась впечатлениями от работы с актрисой Екатериной Климовой, которая отмечает день рождения во вторник, 24 января.
«Катенька Климова снялась у меня в одной картине. Фильм называется «Любовь и Сакс». Её героиню зовут Любовь, её муж (в этой роли снялся Максим Аверин) играет на саксофоне», — заявила Сурикова в беседе с ФАН.
По словам режиссёра, Климова — талантливая, высокопрофессиональная актриса, которая всегда готова к съёмке.
«Она замечательный человек и очень меня порадовала, когда студенты делали к моему юбилею «капустник», — отметила Сурикова и добавила, что Климова исполнила ей трогательную и смешную песню.