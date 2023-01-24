Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
20 минут назад

Алла Сурикова рассказала о работе с Екатериной Климовой

RT на русском

Режиссёр Алла Сурикова поделилась впечатлениями от работы с актрисой Екатериной Климовой, которая отмечает день рождения во вторник, 24 января.

Алла Сурикова рассказала о работе с Екатериной Климовой
Фото: Кадр из фильма "Любовь и Сакс"Кадр из фильма "Любовь и Сакс"

«Катенька Климова снялась у меня в одной картине. Фильм называется «Любовь и Сакс». Её героиню зовут Любовь, её муж (в этой роли снялся Максим Аверин) играет на саксофоне», — заявила Сурикова в беседе с ФАН.

По словам режиссёра, Климова — талантливая, высокопрофессиональная актриса, которая всегда готова к съёмке.

«Она замечательный человек и очень меня порадовала, когда студенты делали к моему юбилею «капустник», — отметила Сурикова и добавила, что Климова исполнила ей трогательную и смешную песню.

Актеры,Алла Сурикова,Максим Аверин,Екатерина Климова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители