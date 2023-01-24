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56 минут назад

Уилл Смит получил первую роль после скандала на "Оскаре"

Мария Иглина

Актер Уилл Смит получил свою первую роль после скандала на церемонии вручения "Оскара", когда он он ударил ведущего Криса Рока по лицу после неудачной шутки о его жене. Об этом пишет The Sun.

Уилл Смит получил первую роль после скандала на "Оскаре"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Как сообщают СМИ, Смит исполнит роль Джина в сиквеле "Алладина". По данным источника, сюжет будет частично основан на сказках о Шехерезаде и 1001 ночи. Съемки кинопроекта могут начаться уже в конце 2023 года.

Опубликован список номинантов на"Оскар-2023"

"Он проделал большую работу над собой, и все согласны с тем, что к моменту выхода фильма все это уже будет в прошлом", — заявил инсайдер.

Ранее российский режиссер прокомментировал номинацию на "Оскар".

Актеры,Оскар,Уилл Смит,
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