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20 минут назад

Актриса "Игры престолов" Эсме Бьянко и Мэрилин Мэнсон достигли соглашения по иску о сексуальном насилии

Газета.Ruиещё 3

Актриса Эсме Бьянко («Игра престолов», «Волшебники») и певец Мэрилин Мэнсон сумели достичь соглашения по делу о сексуальном насилии. Об этом пишет NME.

Актриса "Игры престолов" и Мэнсон достигли соглашения по иску о насилии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бьянко подала иск против Мэнсона в 2021 году. Артистка утверждала о сексуальном насилии, физическом насилии и торговле людьми.

Обе стороны достигли урегулирования во внесудебном порядке. Точные условия соглашения неизвестны, однако адвокат Бьянко Джей Эллвангер подтвердил, что актриса «согласилась урегулировать свои претензии к Брайану Уорнеру (настоящее имя Мэнсона. — «Газета.Ru») и Marilyn Manson Records, Inc., чтобы продолжить карьеру».

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