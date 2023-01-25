Актриса "Игры престолов" и Мэнсон достигли соглашения по иску о насилии

Актриса Эсме Бьянко («Игра престолов», «Волшебники») и певец Мэрилин Мэнсон сумели достичь соглашения по делу о сексуальном насилии. Об этом пишет NME.

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Бьянко подала иск против Мэнсона в 2021 году. Артистка утверждала о сексуальном насилии, физическом насилии и торговле людьми.