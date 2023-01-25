Среди номинантов «Оскара-2023» не оказалось ни одной женщины-режиссера

За награду будут бороться исключительно мужчины.
На днях организаторы церемонии награждения премией «Оскар» огласили список номинантов по всем направлениям.
Эксперты сразу обратили внимание на одну любопытную вещь. В 2023 году на церемонии не будет ни одной женщины-номинанта.
За звание лучшего постановщика поборются исключительно представители сильного пола - Мартин Макдонах, Стивен Спилберг, Рубен Эстлунд, Тодд Филд, а также тандем Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта.
Хотя в расширенной номинации присутствовали Джина Принс-Байтвуд и ее «Женщина-король» и Мария Шрадер с разоблачающей Харви Вайнштейна драмой "Ее правда". Но в окончательный список никто из них не попал.
С профессиональной точки зрения едва ли здесь можно разглядеть ущемление по половому принципу. Тем не менее, активистки организации Women In Film уже высказали своё возмущение в духе «ничего не меняется».
Это к тому, что Голливуд давно обвиняют в том, что там режиссерскую работу считают делом мужчин.