Ник Диаз снялся в фильме Жан-Клода Ван Дамма

Картина называется «Человеческая тьма», режиссером которой стал Джеймс Каллен Брэссак.
«Вчера завершились съемки фильма, ради которого я был в Лос-Анджелесе последний месяц.
Приготовьтесь к новой, мрачной и мрачной криминальной истории, действие которой происходит в Лос-Анджелесе.
Жан-Клод Ван Дамм в главной роли, а также Ник Диаз, с чьим участием есть крутая сцена драки.
Когда дело дошло до репетиции, он взял на себя ответственность, предложив идеи лучше, чем босс каскадеров.
В итоге вариант Ника и был снят, что выглядело потрясающе», – написал в соцсетях бизнес-парнер Диаза-старшего Мэтт Стаудт.