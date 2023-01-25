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9 минут назад

Актриса рассказала о развившихся из-за сексуальных домогательств в сети страхах

Lenta.ru

Британская актриса и телеведущая Эмили Атак рассказала о страхах, развившихся у нее из-за сексуальных домогательств и травли в сети. Ее слова цитирует издание Daily Mail.

Актриса рассказала о развившихся из-за сексуальных домогательств в сети страхах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость призналась, что с подросткового возраста боится, что ее изнасилуют и убьют. По ее словам, после того как в 17 лет она снялась в интимной сцене со своим партнером по сериалу «Переростки», ее постоянно преследуют онлайн-сталкеры. Они оскорбляют ее, позволяют себе непристойные комментарии и присылают фотографии своих пенисов.

33-летняя актриса призналась, что интернет-травля сказалась на ее ментальном здоровье. Она избегает серьезных отношений, разочаровалась в мужчинах, потому что не находит объяснения их агрессивному поведению, и часто задается вопросом, не она ли виновата в онлайн-домогательствах. Атак неоднократно пыталась понять, что спровоцировало сталкеров, но так и не смогла найти ответа на этот вопрос.

Ранее модель и актриса Памела Андерсон заявила, что в юности дважды стала жертвой сексуального насилия со стороны мужчин. Из-за этого впоследствии ей долгое время было трудно доверять людям.

Актеры,Переростки,Памела Андерсон,
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