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56 минут назад

Джеймс Ганн до конца месяца раскроет лишь часть своих планов на киновселенную DC

Чемпионат.com

Джеймс Ганн в соцсетях заявил, что он с другом и коллегой Питером Сафраном в этом месяце не будет раскрывать планы развития киновселенной DC на 8–10 лет вперёд. Продюсеры расскажут лишь о «нескольких проектах из задуманной первой главы».

Ганн до конца месяца раскроет лишь часть своих планов на DC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При этом точно не известно, расскажет ли Ганн что-то про ранее анонсированную перезагрузку «Супермена», а также о втором сезоне супергеройского шоу «Миротворец». Фанаты также хотят понять, что именно значит понятие «глава» в новой киновселенной DC. Возможно, так Джеймс обозначил этапы развития — наподобие фаз в фильмах Marvel.

Недавно Ганн сообщил, что у него с другом и коллегой Питером Сафраном не будет таких проблем, которые испытывали Зак Снайдер и Дэвид Эйр, когда они курировали киновселенную DC. Ганн говорит о вмешательстве студии в дела постановщиков. По словам режиссёра, единственные, кто может вмешаться в процессы, это он сам и Сафран.

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