Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты детали ужасного происшествия со звездой Джереми Реннером

Чемпионат.comиещё 1

В начале января актёр Джереми Реннер, наиболее известный по роли Соколиного глаза в фильмах Marvel, попал в страшное происшествие. На актёра наехала снегоуборочная машина и повредила некоторые части тела. Больше всего пострадала нога Реннера.

Раскрыты детали ужасного происшествия со звездой Джереми Реннером
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В данный момент актёр находится дома и проходит курс восстановление после травм, но изданию CNN удалось выяснить некоторые обстоятельства происшествия. Согласно информации, во время уборки снега во дворе Реннера находился его взрослый племянник. Актёр хотел помочь ему вытащить автомобиль из снега, вышел из снегоуборочной машины и не поставил её на ручной тормоз.

Со временем машина стала скатываться по склону прямо на племянника актёра. Реннер, сообщает шериф штата Невада, хотел изменить направление машины или попытаться её остановить, но в результате его затянуло гусеницами. На фото ниже можно увидеть актёра и его племянника.

Актеры,Джереми Реннер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители