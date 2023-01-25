Мельникова объяснила, почему ее не позвали в продолжение «Папиных дочек»

Дарья Мельникова в последнее время молчала и не комментирвоала все то, что происходит вокруг ее семьи. Дело в том, что бывший супруг Даши Артур Смольянинов* (Минюст признал иностранным агентом) резко высказался о России, из которой он уехал. Он признался, что ему все равно, что будет происходить со страной дальше, несмотря на то, что в России остались жить его дети. Сразу после таких заявлений на Дашу стали накидываться хейтеры, но она молчала.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Выяснилось, что Мельникова начала терять работу из-за поступка ее бывшего мужа. Например, ее не пригласили в продолжение сериала «Папины дочки». Дарья прокомментировала эту ситуацию и заявила, что предполагает, по какой причине ее могли не взять в сериал.