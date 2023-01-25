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2 часа назад

«Догадываюсь о причине»: Дарья Мельникова объяснила, почему ее не позвали в продолжение «Папиных дочек»

Popcake.tv

Дарья Мельникова в последнее время молчала и не комментирвоала все то, что происходит вокруг ее семьи. Дело в том, что бывший супруг Даши Артур Смольянинов* (Минюст признал иностранным агентом) резко высказался о России, из которой он уехал. Он признался, что ему все равно, что будет происходить со страной дальше, несмотря на то, что в России остались жить его дети. Сразу после таких заявлений на Дашу стали накидываться хейтеры, но она молчала.

Мельникова объяснила, почему ее не позвали в продолжение «Папиных дочек»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Выяснилось, что Мельникова начала терять работу из-за поступка ее бывшего мужа. Например, ее не пригласили в продолжение сериала «Папины дочки». Дарья прокомментировала эту ситуацию и заявила, что предполагает, по какой причине ее могли не взять в сериал.

По словам Мельниковой, она согласилась на предложение принять участие в проекте, однако работу в итоге ей не дали. Даша уточнила, что не испытывает никакого сожаления, что не появится на телевидении. Однако ей грустно, что поклонники сериала не увидят всех сестер из сериала вместе. Сама Даша хотела бы снова поработать с другими актрисами на площадке.

Актеры,Папина дочка,Дарья Мельникова,
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