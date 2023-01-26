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1 час назад

Рэй Стивенсон заменит Кевина Спейси в драме "1242: Врата на Запад"

Газета.Ruиещё 1

Звезда Тора и RRR Рэй Стивенсон получил главную роль в фильме «1242: Врата на Запад» после того, как Кевин Спейси покинул исторический проект в прошлом году на фоне новых обвинений в сексуальном насилии в Великобритании.

Стивенсон заменит Спейси в драме "1242: Врата на Запад"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Карлос Альперин из Galloping Entertainment подтвердил The Hollywood Reporter участие Стивенсона в драме о Чингисхане.

Режиссерское кресло занял Питер Соос. В проекте также задействованы актеры: Эрик Робертс, Кристофер Ламберт, Нил Стьюк и Женевьев Флоренс.

«Фильм выглядит просто эпически и будет иметь очень хорошие позиции благодаря потрясающей роли Рэя Стивенсона в RRR, а также политической подоплеке из-за конфликта между Россией и Украиной», — заявил Альперин.

Ранее сообщалось, что Кевин Спейси получил награду в Италии после обвинений в сексуальном насилии. Спейси поблагодарил представителей музея за то, что у них «хватило смелости пригласить» актера. Публичное мероприятие стало первым для звезды после предъявления обвинений в сексуальном насилии.

В ноябре стало известно, что Кевин Спейси обвиняется в новых семи сексуальных домогательствах в Лондоне. Предполагаемые преступления были совершены против одного и того же «взрослого мужчины».

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