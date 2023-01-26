Умер актер Кервин, ставший кинозвездой еще в детстве

Артист боролся с многочисленными проблемами здоровья.

Фото: Inc-News Inc-News

В США на шестьдесят третьем году жизни скончался актер Лэнс Кевин, которого в свое время называли ребенком-звездой.

Родители привели его на съемочную площадку еще в детстве, и там его заметили продюсеры и режиссеры.

В 1976 году он сыграл младшую версию персонажа Майлла Лэндона в телевизионном фильме NBC «Самый одинокий бегун». Затем была главная роль в драматическом сериале «Джеймс в 15», который вышел на экраны в 1977 году.

Кервин снялся в телевизионном мини-сериале ужасов 1979 года «Жребий Салема», основанном на одноименном романе Стивена Кинга. Проект получил три номинации на премию «Эмми».

Ему прочили выдающуюся карьеру, и юный актер действительно был востребован. Он появился в таких проектах, как Emergency!, «Домик в прериях», Gunsmoke, «Чудо-женщина», The Bionic Woman, «Дети развода», «Озарение , «Ловец Джон, доктор медицины», «Саймон и Саймон», «Она написала убийство» и «Новая Лесси».

Правда, в своем большинстве эти были далеко не главные, а порой просто эпизодические роли.

В девяностые Кервин покинул кинематограф, и ушел в религию. Служил пастором на Гавайях.