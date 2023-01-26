Тумайкина поделилась лайфхаком, как совмещать работу в театре и кино

«Секрет в том, что я очень люблю свою профессию. И, как мне кажется, у меня хватает сил смотреть в разные стороны. Я имею в виду, различать краски и оттенки персонажей, которых я исполняю— в театре ли это или в кино. Да, я из тех счастливых людей, которые любят свою работу и любят работать. И я продолжаю надеяться на то, что и эта работа, актерская, меня тоже любит. Поэтому в этой взаимности мы каким-то образом и восстанавливаемся, и продолжаем мечтать, имеем силы на завтрашний день, и я, надеюсь, развиваемся», — рассказала актриса.