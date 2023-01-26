Тумайкина поделилась лайфхаком, как совмещать работу в театре и кино

Актриса Ольга Тумайкина участвует во множестве телепроектов — и одновременно с этим служит в театре им. Евгения Вахтангова. В интервью для «Слово и Дело» она рассказала, как ей удается настолько стремительно сменять образы и форматы выступлений.
Ольга Тумайкина, сыгравшая одну из главных ролей в социальной драме «Стрим» на телеканале ТНТ, успевает сниматься во множестве проектов: это и сериалы для телевидения, и стриминговые проекты, и полноценные художественные фильмы. Одновременно с этим Ольга служит в театре им. Евгения Вахтангова. Одним словом, она стремительно сменяет не только костюмы и декорации, но и характеры, образы.
В интервью изданию «Слово и Дело» актриса призналась, что переключаться между проектами ей не трудно. Она искренне любит свою профессию и отмечает, что ей хватает сил, чтобы «смотреть в разные стороны».
«Секрет в том, что я очень люблю свою профессию. И, как мне кажется, у меня хватает сил смотреть в разные стороны. Я имею в виду, различать краски и оттенки персонажей, которых я исполняю— в театре ли это или в кино. Да, я из тех счастливых людей, которые любят свою работу и любят работать. И я продолжаю надеяться на то, что и эта работа, актерская, меня тоже любит. Поэтому в этой взаимности мы каким-то образом и восстанавливаемся, и продолжаем мечтать, имеем силы на завтрашний день, и я, надеюсь, развиваемся», — рассказала актриса.
При этом сама Ольга Тумайкина отмечает, что считает себя скорее театральной актрисой по количеству и качеству прожитых персонажей. А к своим киноролям она и вовсе относится как к отпуску.