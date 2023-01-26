Как японец стал секс-символом Голливуда

В 1910-х годах Сэссю Хаякава сумел добиться мировой известности и сделать головокружительную карьеру в Голливуде. Несмотря на то, что в США в то время царила расовая дискриминация, японец стал настоящей звездой. Как ему это удалось, читайте в материале «Рамблера».

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Он родился в 1889 году в японском городе Тикура в семье, принадлежащей сословию самураев. Родители дали сыну имя Кинтаро, которое он позже сменил на псевдоним Сэссю, в переводе означающее «снежное поле».

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По настоянию родителей, которые прочили сыну карьеру на флоте, Сэссю поступил в военно-морскую академию. Но однажды во время подводного погружения на спор с однокурсниками у него лопнула барабанная перепонка, что поставило крест на карьере военного офицера.

Отец Сэссю был разгневан и стыдился глупости, которую совершил сын. Сэссю же решил, что позор может смыть только кровью, и попытался покончить с собой. К счастью, молодого человека успели спасти.

В 1909 году Хаякава уехал в США, где поступил в Чикагский университет и получил диплом бакалавра искусств. Во время учебы он брался за любую работу и однажды получил даже небольшую роль в театральной постановке. Так его и заметили голливудские продюсеры, предложив талантливому японцу роль в кино. Но Сэссю уже собирался возвращаться в Японию, поэтому, чтобы корректно отказать, запросил 500 долларов гонорара. Хаякава знал, что азиатским актерам никогда не платили таких денег, однако, продюсеры неожиданно согласились. Сэссю получил свою первую роль в кино.

Немая картина «Тайфун» с участием Сэссю вышла в свет в 1914 году, стала популярной и прославила молодого актера-японца. Последующие фильмы «Гнев богов» и «Жертвоприношение» способствовали развитию карьеры Хаякавы: с ним заключила контракт Paramount Pictures.

К 1915 году за Хаякавой прочно закрепилось звание «секс-символа», которое, кстати, впервые было присвоено актеру-азиату. Поклонницы сходили от него с ума, а любой фильм, в котором принимал участие Сэссю, становился настоящим хитом.

Правда, в силу антияпонских настроений в США, режиссеры предлагали ему лишь роли злодеев или тайных любовников, хотя сам актер мечтал воплотить на экране образ героя. Кстати, японцы очень долго относились к своему звездному соотечественнику с презрением, считая, что Хаякава своими ролями лишь укрепляет неверное понимание характера японцев.

Так или иначе, слава Хаякавы росла. В 1957 году актер был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Мост через реку Квай»

Сэссю Хаякава сыграл в 14 фильмах, был очень востребованным и высокооплачиваемым актером, основал продюсерскую студию. А выйдя на пенсию, увлекся дзен-буддизмом и написал автобиографию «Дзен показал мне путь.

Скончался актер в 1973 году в возрасте 87 лет.