«Будет эпично»: звезда «Мятежной луны» — о фильме и экшене

"Я мало чего могу сказать, но скажу, что Зак — ещё один режиссёр, которому действительно нравится то, что он делает. Он подходит к этому с таким энтузиазмом, он управляет камерой в своём созданном мире. Я думаю, людям действительно понравится экшен. Актёры очень усердно работали над трюками, и это будет выглядеть действительно красиво. Это будет эпично. Это всё, что я могу сказать".