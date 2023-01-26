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1 час назад

Леди Гага уже снимается в сиквеле «Джокера» с Хоакином Фениксом

Чемпионат.com

Знаменитая певица и актриса Леди Гага в своих соцсетях подтвердила, что Тодд Филлипс уже снимает сцены с её участием в сиквеле «Джокера».

Леди Гага уже снимается в сиквеле «Джокера» с Хоакином Фениксом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Люблю тебя, мой соавтор Bloodpop, я сейчас на съёмочной площадке, снимаюсь в большой любви к маленьким монстрам!

О том, что Леди Гага сыграет в фильме «Джокер: Безумие на двоих», стало известно летом прошлого года. Артистка играет в сиквеле взбалмошную Харви Квинн.

В декабре 2022-го Warner Bros. презентовала первый кадр из картины. На нём героя Хоакина Феникса бреют и готовят к заключению в лечебнице Аркхем, куда он попадает в финале первой части. Первым кадром авторы также подтвердили, что съёмочный процесс уже идёт.

«Безумие на двоих» продолжит историю Джокера — одного из самых известных злодеев в комиксах DC. Сиквел частично станет мюзиклом и расскажет о знакомстве героя со своей возлюбленной Харли Квинн в лечебнице Аркхем.

Актеры,Хоакин Феникс,Тодд Филлипс,Стефани Джерманотта,
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