Леди Гага уже снимается в сиквеле «Джокера» с Хоакином Фениксом

Знаменитая певица и актриса Леди Гага в своих соцсетях подтвердила, что Тодд Филлипс уже снимает сцены с её участием в сиквеле «Джокера».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Люблю тебя, мой соавтор Bloodpop, я сейчас на съёмочной площадке, снимаюсь в большой любви к маленьким монстрам!

О том, что Леди Гага сыграет в фильме «Джокер: Безумие на двоих», стало известно летом прошлого года. Артистка играет в сиквеле взбалмошную Харви Квинн.

В декабре 2022-го Warner Bros. презентовала первый кадр из картины. На нём героя Хоакина Феникса бреют и готовят к заключению в лечебнице Аркхем, куда он попадает в финале первой части. Первым кадром авторы также подтвердили, что съёмочный процесс уже идёт.