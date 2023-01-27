Блейк Лайвли сыграет главную роль во "Все закончится на нас"

Лайвли сыграет Лили Блум, выпускницу колледжа из маленького городка, которая переезжает в Бостон в надежде открыть цветочный магазин. Режиссером фильма выступит Джастин Бальдони , также актер исполнит роль нейрохирурга Райла Кинкейда, которого Лили встречает в Бостоне.

В книге поднимается тема домашнего насилия. Сама писательница подвергалась насилию со стороны отца в детстве и затронула это в произведении. Роман «Все закончится на нас» был выпущен в 2016 году, однако обрел популярность позже благодаря распространению в TikTok.