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41 минуту назад

Блейк Лайвли сыграет главную роль в экранизации романа "Все закончится на нас"

Газета.Ru

Актриса Блейк Лайвли сыграет главную роль в экранизации романа Колин Гувер «Все закончится на нас» («It Ends With Us»). Об этом сообщает ET.

Блейк Лайвли сыграет главную роль во "Все закончится на нас"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лайвли сыграет Лили Блум, выпускницу колледжа из маленького городка, которая переезжает в Бостон в надежде открыть цветочный магазин. Режиссером фильма выступит Джастин Бальдони, также актер исполнит роль нейрохирурга Райла Кинкейда, которого Лили встречает в Бостоне.

В книге поднимается тема домашнего насилия. Сама писательница подвергалась насилию со стороны отца в детстве и затронула это в произведении. Роман «Все закончится на нас» был выпущен в 2016 году, однако обрел популярность позже благодаря распространению в TikTok.

Актеры,Джастин Бальдони,
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